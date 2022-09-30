الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1800 طن لحوم مفرومة مجهولة المصدر بالقاهرة

لحوم
لحوم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «صاحب مفرمة لحوم- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس» لإدارته المفرمة دون ترخيص، وتجميع وتخزين كمية قدرها (1,800 طن "لحوم مفرومة"- 600 كيلوجرام "دهون") جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها- ماكينة فرم- ميزان- ديب فريزر» غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط «المسئول عن مخزن مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول» لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية بلغت «210 كيلوجرامات "كبدة"- 100 كيلوجرام "لحوم مفرومة"- 115 كيلوجرام "عجينة حواوشي"» جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وائل لطفي

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