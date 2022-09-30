الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

114 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (114168) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (24664) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (1949) مخالفة السير دون تراخيص و(6) دراجات نارية مخالفة و(25) مخالفة موقف عشوائي و(7) مخالفات شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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