ضبط 17 سيارة مخالفة فى حملات أمنية بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القاهرة - القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها ضبط عدد 20 قضية "“17 سيارة سولار- 3 سيارات بنزين" بنطاق محافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد 4 قضايا "4 مطاعم بنطاق محافظة القليوبية"، بمضبوطات بلغت "130 كيلو جراما، عجينة كفتة بدون بيانات مجهولة المصدر ومعبأة ومُعدة للتداول - 2٫5 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجزر".