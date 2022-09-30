الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لص يسرق سيارات في مدينة نصر

جريدة الدستور
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) حال شروعه في السرقة من داخل إحدى السيارات ملك (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب كسر الزجاج حال توقفها أمام العقار سكنه واتهمه بالشروع في سرقة سيارته.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع - كسر الزجاج»، كما اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات والسيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.

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