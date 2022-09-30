الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 كيلو «حشيش» بحوزة شخصين فى الشروق

حشيش
حشيش
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين- مقيمين بمحافظة جنوب سيناء، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق.

وضبط بحوزتهما كمية من "مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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