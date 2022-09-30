ضبط متهم بسب سيدة فى عين شمس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي" تيك توك" متضمنًا استغاثة إحدى السيدات لتضررها من قائد إحدى السيارات "محدد" بالتعرض المستمر لها وتهديدها بالقتل.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو المشار إليه وباستدعائها قررت تضررها من "سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" لقيامه بالتعدي عليها بالسب والإهانة لسابقة وجود خلافات بينها وبين نجله، قامت على إثرها بالاستعانة بالمارة وتعدوا عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.