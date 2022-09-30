الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى الغربية

جريدة الدستور
ads

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم العثور على (حفرة - مجموعة من القطع والأواني الفخارية والحجارة "يشتبه فى كونها شواهد أثرية" - الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهته أقر بأن الحفر والأدوات المضبوطة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات من نواتج الحفر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

اختفاء 3 أشقاء فى ظروف غامضة بعد خروجهم من الملاهى بالقليوبية

بوتين يبلغ الدوما بخطة ضم المناطق الأوكرانية

وزير التعليم العالي يلتقي وفد شركة «سيسكو» العالمية

رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية على الكليات استعدادًا للعام الجامعى

«إعلامى الوزراء» يكشف حقيقة التصميم المتداول للعملة الجديدة فئة «2 جنيه»

ضبط مدير مخبز بلدى لجمعه 443 بطاقة تموينية ذكية بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الهداف التاريخى

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟