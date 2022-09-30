ضبط متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى الغربية

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم العثور على (حفرة - مجموعة من القطع والأواني الفخارية والحجارة "يشتبه فى كونها شواهد أثرية" - الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهته أقر بأن الحفر والأدوات المضبوطة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات من نواتج الحفر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.