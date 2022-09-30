ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات في السويس

نجحت الداخلية في ضبط 2 من العناصر الإجرامية الخطرة بالسويس وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وكميات من المواد المخدرة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة متجري المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء (3 عناصر إجرامية خطرة) من مُتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص بــ (3 مزارع) بدائرتي قسمي شرطة (الجناين – فيصل) بالسويس واتخاذهم لتلك المزارع مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالسويس وقطاع الأمن المركزي تم استهدافهم وأمكن ضبط عنصرين منهم، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبتفتيش مزرعة المتهم الثالث عُثر على (كمية من مخدر الهيروين) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.