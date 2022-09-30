الجمعة 30 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

على طريقة كيت ميدلتون وميجان ماركل.. حيل للسير بالكعب العالى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعجب المتابعون للعائلة المالكة البريطانية بالطريقة التي تمكن بها أفراد العائلة، كيت ميدلتون وميجان ماركل، من السير بشكل جيد على الكعب العالي الشاهق.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، على طريقتهما ننصح بالتالي:

اربط أصابع قدميك: لا أقترح العودة إلى التدابير غير الإنسانية المستخدمة تاريخيًا لتغيير شكل أقدام الناس، ولكن استخدم شريطًا مساميًا أو لصقًا كبيرًا لربط إصبع قدمك الثالث والرابع معًا عندما تكون في الكعب.

سيخفف هذا الضغط عن أعصاب أسفل قدميك، مما يسهل الوقوف والمشي دون الشعور بالضيق حول أصابع قدميك.

تراجع الظهر: الانحناء قليلاً عند ارتداء الكعب يعني أن وزن جسمك سيكون أكثر تمركزًا، هذا يخفف الضغط على عضلات الرقبة والركبتين وأصابع القدم.

التمدد أولاً: ليست هناك حاجة للتجول في المنزل مرتديًا الجوارب الشتوية السميكة لكسر الكعب، اقض دقيقة أو دقيقتين في التلاعب بظهر الكعب وحول منطقة إصبعك بإبهامك وإصبعك حتى يعطيهما مرونة أكثر عند المشي، يمنع هذا أيضًا تشوه الحذاء، مما يجعل المشي فيه أكثر صعوبة.

استخدم الزرقة الفائقة: يمكن أن تتسبب الجوارب الضيقة في انزلاق أقدامنا من الجزء الخلفي من أحذيتنا، لذا تجنبي ذلك باستخدام superglue لإنشاء ثلاثة خطوط على الجزء الداخلي من الحذاء بحيث تلائم كعبك، انتظرى حتى يجف قبل وضع قدمك، يعمل هذا التأثير المضلع كقبضة على قدمك، ولن يتسبب في إعاقة لباس ضيقك ولن يؤذي أيضًا.

ارفعي قدمك: ضعي كريمًا مخدرًا على قدميك عند ارتداء الكعب مما يعمل بشكل جيد.

الكتفان إلى الخلف: إن إمساك كتفيك للخلف والأسفل بأذرع مسترخية يمكن أن تتأرجح سيساعد في المشي والتخلص من أي توتر في ركبتيك.

طول الكعب: أفضل طول للكعب هو 7 سم، وكلما زاد الطول كلما زادت فرصة الألم المتوقع لقدميك.

أفراد العائلة كيت ميدلتون وميجان ماركل كيت ميدلتون للعائلة المالكة البريطانية تراجع الظهر التدابير غير الإنسانية المستخدمة استخدم الزرقة الفائقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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