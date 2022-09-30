الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء غلق محور 26 يوليو لاستكمال أعمال التوسعة

جريدة الدستور
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بدأت الإدارة العامة للمرور، تعيين  الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو.

وأكدت الإدارة العامة أن التحويلات على النحو التالي: الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر تجاه ميدان لبنان بإجمالي عدد 12 كمرة، الأمر الذي يستلزم غلقا عرضيا لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان.

وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق القاهرة والإسكندرية الصحراوي في اتجاه محطة الرسوم، والقادم من مدينة 6 أكتوبر، ويرغب في الوصول إلى ميدان لبنان يستخدم الطريق الدائري القوس الغربي، ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو تجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابي.

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