الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طن ملح طعام خشن مجهول المصدر

ملح
ملح
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شنت مباحث التموين، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة.

وأسفرت الحملة، بقيادة العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط طن ملح طعام خشن مجهول المصدر ودون بيانات، وبه تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المسئول عن مصنع أعلاف، دون ترخيص أو سجل صناعي، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتخزينه كميات من ملح الطعام مجهول المصدر ودون بيانات تدل على مصدرها، ما يعد غشا وتدليسا على المواطنين بهدف تحقيق أرباح طائلة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

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