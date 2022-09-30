وزير الخارجية الروسى: الغرب لا ينوى التنازل عن الهيمنة العالمية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا ينوي التنازل عن سياسة الهيمنة على العالم.

ذكرت ذلك وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء نقلاً عن لافروف الذي قال إنه لم تعد هناك دولة تابعة لرابطة الدول المستقلة معصومة من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تمزيق فضاء الاتحاد السوفيتي السابق إلى كيانات أصغر، لتقسيم الشعوب والمثال الساطع على ذلك إنشاء دولة "معادية لروسيا" في أوكرانيا.

وأكد لافروف أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته بالكامل، وأصبح يتكبد خسائر فادحة جراء ما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية إليه.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه على واشنطن أن تشرح السبب وراء حوادث تسرب الغاز في خط أنابيب "السيل الشمالي" والاعتراف بالتورط.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا أمس، حيث قالت: "على أي حال، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تشرح موقفها وأن تعترف، بدلًا من أن تفوض ذلك لوزير الخارجية البولندي السابق والنائب في البرلمان الأوروبي، رادوسلاف سيكورسكي، الذي شكر الولايات المتحدة من صميم قلبه على الحادث الذي وقع في خط أنابيب الغاز الروسي".