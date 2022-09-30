الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الروسى: الغرب لا ينوى التنازل عن الهيمنة العالمية

لافروف
لافروف
ads

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا ينوي التنازل عن سياسة الهيمنة على العالم.

ذكرت ذلك وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء نقلاً عن لافروف الذي قال إنه لم تعد هناك دولة تابعة لرابطة الدول المستقلة معصومة من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تمزيق فضاء الاتحاد السوفيتي السابق إلى كيانات أصغر، لتقسيم الشعوب والمثال الساطع على ذلك إنشاء دولة "معادية لروسيا" في أوكرانيا.

وأكد لافروف أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته بالكامل، وأصبح يتكبد خسائر فادحة جراء ما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية إليه.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه على واشنطن أن تشرح السبب وراء حوادث تسرب الغاز في خط أنابيب "السيل الشمالي" والاعتراف بالتورط.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا أمس، حيث قالت: "على أي حال، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تشرح موقفها وأن تعترف، بدلًا من أن تفوض ذلك لوزير الخارجية البولندي السابق والنائب في البرلمان الأوروبي، رادوسلاف سيكورسكي، الذي شكر الولايات المتحدة من صميم قلبه على الحادث الذي وقع في خط أنابيب الغاز الروسي".

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف الولايات المتحدة الامريكية سياسة الهيمنة الاتحاد السوفيتي الخارجية الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم 30-9-2022 فى مصر

بدء غلق محور 26 يوليو لاستكمال أعمال التوسعة

الإسكان تنظم زيارة لوفد من الجامعة المصرية الروسية إلى العلمين الجديدة

خروج عربة قطار بضائع عن القضبان فى دمنهور بالبحيرة

أسهم أوروبا تقفز في نهاية ربع مضطرب

بسبب نفاد الوقود.. جنوح يخت سياحى على متنه 7 أفراد قبالة سواحل الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟