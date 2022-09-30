الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يتفقد ملعب «الكامب نو» بمدينة برشلونة فور وصوله إلى إسبانيا

وزير الرياضة يتفقد
وزير الرياضة يتفقد ملعب الكامب نو
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◄ د.أشرف صبحى: نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الصديقة وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والإدارة والتسويق الرياضى

وصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس الخميس، إلى المملكة الإسبانية في زيارة تستغرق يومين يعقد خلالها مجموعة من المباحثات مع عدد من المسئولين الأسبان في إطار تضافر الجهود وتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتبادل الخبرات على صعيد إدارة الاستادات والمنشآت الرياضية.

وزير الرياضة يتفقد ملعب الكامب نو

بدأ وزير الشباب والرياضة زيارته لإسبانيا بتفقد ملعب "الكامب نو" بمدينة برشلونة، والمتحف الرياضى، والمناطق الخدمية بالملعب من غرف تغيير الملابس، والمدرجات، والمركز الإعلامي، وذلك برفقة عدد من مسئولى الاستاد ومدير التسويق، وأحمد عبدالخالق مدير عام السياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وزير الرياضة يتفقد ملعب الكامب نو

استمع الدكتور أشرف صبحى إلى خطط التسويق الرياضى لملعب "الكامب نو"، وآخر التطورات المتعلقة بالملعب الجديد، والرؤية الشاملة الخاصة بالتسويق لأنشطة نادى برشلونة واستاد كامب نو الذى يعد من أعرق الملاعب الأوروبية.

وزير الرياضة يتفقد ملعب الكامب نو

أكد الدكتور أشرف صبحى على التوجه نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة في مجالى الشباب الرياضة، وتبادل الخبرات مع الدول الأجنبية في مجالات الاستثمار، والإدارة والتسويق الرياضى، بجانب عرض التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية والإدارة الرياضية، واستضافة الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية.

وزير الرياضة يتفقد ملعب الكامب نو

تطرق وزير الرياضة إلى رؤية الوزارة نحو تسويق المنشآت الشبابية والرياضية المختلفة، وتعزيز العوائد منها من حيث الاستثمار الأمثل لها، وتقديم أدوارها لخدمة المواطنين والشباب، مشيرًا إلى الاستادات الرياضية بمصر، والتى تم تطويرها على أكمل وجه لتليق باستضافة مختلف المنافسات.

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