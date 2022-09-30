الجمعة 30 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طفل من كل 10 أطفال معرض لخطر الإصابة بأمراض شديدة العدوى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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بالتزامن مع بداية فصل الشتاء نجد اتجاه العديد من الآباء لتقليح أطفالهم بلقاح الأنفلونزا خوفًا من الإصابة خاصة بعد ظهور فيروس كورونا، وتؤكد الأبحاث أنه من الضرروي أن نشجع أولياء الأمور على التأكد من تلقيح الأبناء سواء من فيروس كورونا أو من الفيروسات الأخرى كـلقاحات الحصبة الألمانية والنكاف.

ووفقًا لموقع "ذا صن" تم حث المسعفون الآباء على التأكد من تلقيح أطفالهم قبل أشهر الشتاء، ما تساعد هذه اللقاحات في حماية الصغار من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

ما يزال الأطباء العامون يقدمون التطعيمات الروتينية ويحذرون من أن هذه الأمراض يمكن أن تنتشر بسهولة بين الأشخاص غير المطعمين.

تنص NHS منظمة خاصة بالصحة على أن الحصبة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل خطيرة إذا انتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والعمى.

يمكن أن يكون النكاف أيضًا خطيرًا، مع مضاعفات نادرة ولكنها خطيرة بما في ذلك التهاب الدماغ الذي يسمى التهاب الدماغ، والذي يحدث في حوالي حالة واحدة من كل 1000 حالة.

يقول المسعفون أن الحصبة الألمانية يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة لبعض الناس - خاصة أثناء الحمل .

لذا من أجل الحماية، يحتاج الأطفال إلى جرعتين من لقاح MMR الآمن والفعال تُعطى الجرعة الأولى عادةً قرب عيد ميلاد الطفل الأول، مع إعطاء الحقنة الثانية حوالي ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

كلاهما ضروري عندما يتعلق الأمر بضمان الحماية الكاملة والدائمة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

مع اقترابنا من فصل الشتاء، أرسلت NHS أكثر من 1.5 مليون دعوة للآباء الذين لديهم أطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام للحصول على لقاح الإنفلونزا قبل الشتاء.

يعتبر لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية هو أحد أكثر اللقاحات التي خضعت للدراسة في العالم، حيث تُعطى ملايين الجرعات سنويًا، إنه آمن لطفلك، وسوف يحميهم وأصدقائهم والمجتمع الأوسع من هذه الأمراض المزعجة ولكن التي يمكن الوقاية منها.

من أين تحصل عليه؟

في معظم  الحالات، سيُعرض على الأطفال لقاحاتهم الروتينية من قبل طبيبهم العام في عيادتهم المحلية بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا والبالغين الذين ربما فاتتهم، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

معرض لخطر الإصابة بأمراض لخطر الإصابة بأمراض شديدة العدوى بمرض شديد العدوى لقاحات الحصبة النكاف والحصبة تلقيح أطفالهم قبل أشهر الشتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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