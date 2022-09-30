الجمعة 30 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأفغانية: هجوم انتحارى بالعاصمة كابول يودى بحياة 19

تفجيرا انتحاريا
تفجيرا انتحاريا
ads

قالت الشرطة الأفغانية، اليوم الجمعة، إن تفجيرًا انتحاريًا استهدف معهدًا تعليميًا بالعاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عشرات لكن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران، إن 19 شخصًا قتلوا وأصيب 27 أيضًا في الهجوم.
وأضاف المتحدث أن الهجوم وقع في معهد تعليمي كان يجري اختبار قبول للطلاب الجدد، وعادة ما تُغلق المدارس في أفغانستان أيام الجمعة.

- ترجيحات بارتفاع عدد القتلى

أضاف المتحدث باسم الشرطة، إن "مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على مدى القسوة اللاإنسانية للعدو وافتقاره للمعايير الأخلاقية"، ولم يشر بأصابع الاتهام إلى أي جهة، ومن المرجح أن يرتفع العدد الرسمي للقتلى، وقال مصدر بمستشفى إن 23 شخصا قتلوا. وذكر مصدر من طالبان أن القتلى 33 وأن هناك طالبات من بين الضحايا.

وينتمي الكثير من سكان المنطقة الغربية التي وقع فيها الهجوم، لأقلية الهزارة العرقية التي جرى استهدافها من قبل في هجمات نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال غلام صادق، أحد السكان بالمنطقة، إنه كان في المنزل عندما سمع صوتًا عاليًا وخرج ليرى دخانًا يتصاعد من المعهد التعليمي حيث هرع هو وجيرانه للمساعدة، مضيفًا: "تمكنت مع أصدقائي من نقل حوالي 15 مصابًا وتسع جثث من موقع الانفجار.. هناك جثث أخرى ممددة تحت الكراسي والطاولات داخل أحد الفصول".

وأكدت حركة طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021 أنها تقوم بتأمين البلاد بعد عقود من الحرب، لكن الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من التفجيرات في مساجد ومناطق مدنية.

الشرطة الأفغانية كابول لأقلية الهزارة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي أفغانستان المدارس في أفغانستان تفجيرا انتحاريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم 30-9-2022 فى مصر

بدء غلق محور 26 يوليو لاستكمال أعمال التوسعة

الإسكان تنظم زيارة لوفد من الجامعة المصرية الروسية إلى العلمين الجديدة

خروج عربة قطار بضائع عن القضبان فى دمنهور بالبحيرة

أسهم أوروبا تقفز في نهاية ربع مضطرب

بسبب نفاد الوقود.. جنوح يخت سياحى على متنه 7 أفراد قبالة سواحل الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟