الشرطة الأفغانية: هجوم انتحارى بالعاصمة كابول يودى بحياة 19

قالت الشرطة الأفغانية، اليوم الجمعة، إن تفجيرًا انتحاريًا استهدف معهدًا تعليميًا بالعاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عشرات لكن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران، إن 19 شخصًا قتلوا وأصيب 27 أيضًا في الهجوم.

وأضاف المتحدث أن الهجوم وقع في معهد تعليمي كان يجري اختبار قبول للطلاب الجدد، وعادة ما تُغلق المدارس في أفغانستان أيام الجمعة.

- ترجيحات بارتفاع عدد القتلى

أضاف المتحدث باسم الشرطة، إن "مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على مدى القسوة اللاإنسانية للعدو وافتقاره للمعايير الأخلاقية"، ولم يشر بأصابع الاتهام إلى أي جهة، ومن المرجح أن يرتفع العدد الرسمي للقتلى، وقال مصدر بمستشفى إن 23 شخصا قتلوا. وذكر مصدر من طالبان أن القتلى 33 وأن هناك طالبات من بين الضحايا.

وينتمي الكثير من سكان المنطقة الغربية التي وقع فيها الهجوم، لأقلية الهزارة العرقية التي جرى استهدافها من قبل في هجمات نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال غلام صادق، أحد السكان بالمنطقة، إنه كان في المنزل عندما سمع صوتًا عاليًا وخرج ليرى دخانًا يتصاعد من المعهد التعليمي حيث هرع هو وجيرانه للمساعدة، مضيفًا: "تمكنت مع أصدقائي من نقل حوالي 15 مصابًا وتسع جثث من موقع الانفجار.. هناك جثث أخرى ممددة تحت الكراسي والطاولات داخل أحد الفصول".

وأكدت حركة طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021 أنها تقوم بتأمين البلاد بعد عقود من الحرب، لكن الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من التفجيرات في مساجد ومناطق مدنية.