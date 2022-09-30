الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران ترد على وزيرة التعاون الدولى الإماراتية بشأن الجزر المحتلة

ريم الهاشمي
ريم الهاشمي
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وصفت البعثة الإيرانية في نيويورك تصريحات وزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها بأنها "تجاوز على وحدة الأراضي الايرانية".

 

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن كلمة للبعثة أن بيان الوزيرة الإمارتية "تدخل في شؤون إيران وانتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار".

 

وتابع إن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج "كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من أراضي إيران، وتؤكد إيران سيادتها على هذه الجزر. وأي ادعاء يخالف ذلك مرفوض رفضا قاطعا".

 

لكن البعثة الإيرانية أكدت عزم إيران "على الحفاظ على العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وتعزيزها". 

 

وكانت ريم الهاشمي أكدت في كلمة لها في وقت سابق أن بلادها "لن تتوقف يوما عن المطالبة بحقها المشروع في الجزر الثلاث"، وذلك خلال كلمتها أمام المناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

وقالت الوزيرة الإماراتية: "نجدد في هذا السياق مطالبتنا بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي يثبت التاريخ والقانون الدولي سيادة بلادي عليها".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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إيران ترد على وزيرة التعاون الدولى الإماراتية بشأن الجزر المحتلة

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