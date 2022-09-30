الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع التركى يعلن عن تنفيذ قصف على بعد 140 كيلومترا داخل العراق

خلوصي أكار
خلوصي أكار
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا قصفت هذا الأسبوع مواقع لحزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية "على بعد 140 كيلومترا من الحدود". 

 

وقال الوزير أثناء زيارته مدينة شرناق الواقعة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية، "نفذنا عملية جوية الاثنين في شمال العراق في منطقة أسوس على بعد 140 كيلومترا من الحدود".

 

وبحسب أكار استهدف الجيش التركي موقع "قيادة لحزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها في الغرب تنظيما "إرهابيا".

 

وأضاف أنه "تم تدمير 16 كهفا يستخدمه حزب العمال الكردستاني"، دون أن يحدد ما إذا خلف استهداف المنطقة الجبلية قتلى.

 

ويشنّ الجيش التركي منذ منتصف أبريل عمليات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق ويهدد بشن هجوم واسع متزامن ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا لإنشاء منطقة أمنية على طول حدود بلاده الجنوبية.

 

ولم ينفذ التهديد حتى الآن بسبب معارضة روسيا الداعمة للحركات الموالية لدمشق، والولايات المتحدة التي دعمت الحركات الكردية في قتالها تنظيم الدولة الإسلامية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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