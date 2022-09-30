الجمعة 30 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: لا يمكن للأمين العام الإدلاء ببيان نيابة عن الأمم المتحدة بشأن الاستفتاءات

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
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قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لايمكنه الإدلاء ببيانات نيابة عن باقي الأعضاء وذلك تعليقا على تصريحات بشأن الاستفتاءات.

 

وأكدت البعثة الروسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أظهر النهج الانتقائي نفسه الذي تتبعه الدول الغربية بشأن أوكرانيا وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير مصير الشعوب.

 

وقالت إن تصريحاته تظهر حجم ازدواجية المعايير.

 

وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة ببيانات بشأن الاستفتاءات حول انضمام مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

 

وقالت البعثة إن "الوظائف الإدارية لا تمنح الأمين العام الحق في الإدلاء ببيانات سياسية نيابة عن الأمم المتحدة بأكملها".

 

وتابعت "كل هذا يظهر بشكل لا لبس فيه تجاوز السلطة من قبل أعلى مسؤول في الأمم المتحدة".

 

وذكّرت البعثة الدائمة بأن غوتيريش لم يدل بتصريحات حول تصرفات القوات الأوكرانية في دونباس بعد 2014، وحول الوضع في كوسوفو، ولم يقم بإدانة احتلال الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لجزء من الأراضي السورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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