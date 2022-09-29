حبس سائق تعدى على سيدة بالضرب لخلاف على أولوية المرور بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالتعدي على سيدة بالضرب في الطريق بعد خلاف على أولوية المرور بالطريق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمن بالجيزة رصدت مقطع فيديو متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق على سيدة بالطريق العام في الجيزة وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: "إحدى السيدات"، وطرف ثان سائق له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لخلافهما على أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب على الأولى محدثًا إصابتها.

وبتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.