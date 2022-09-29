الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 5 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس 5 متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الإلكتروني بينهم سيدة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات قيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الإدعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية  - على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية، واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، تم استهداف 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهم، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى جميعهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وبفحص الهاتفين المضبوطين تبين احتوائهما على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات التسوق إلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق – رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا).

وأمكن الاستدلال على 7 أشخاص من المجنى عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهمين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 100 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس 5 متهمين الاستيلاء بطاقات الدفع الالكتروني التحريات النصب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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