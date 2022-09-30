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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 30-9-2022 فى مصر

الذهب
الذهب
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تراجع طفيف سيطر على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري- إلى 1126 جنيه للجرام للشراء، بدون ثمن المصنعية التي تختلف من صائغ لآخر، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 965 جنيه للجرام.

 

وتزداد مصنعية الذهب حسب نوع عيار الذهب حيث ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 أكثر من عيار 21، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 30-9-2022 في مصر بدون ثمن المصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 

العيارسعر البيع سعر الشراء 
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,282 جنيه مصريشراء 1,287 جنيه مصري 
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,175جنيه مصريشراء 1,180جنيه مصري 
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,122 جنيه مصريشراء 1,126 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 18بيع 962 جنيه مصريشراء 965 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 14بيع 748 جنيه مصريشراء 751 جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 12بيع 641 جنيه مصريشراء 643 جنيه مصري
سعر الاونصةبيع 39,879 جنيه مصريشراء 40,021 جنيه مصري
سعر الجنيه الذهببيع 8,976 جنيه مصريشراء 9,008 جنيه مصري
سعر الكيلوبيع 1,282,286 جنيه مصريشراء 1,286,857 جنيه مصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر الذهب العالمي 

شهد سعر الذهب العالمي تراجعا خلال جلسة تعاملات اليوم، مع عودة صعود الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بقوة، مما أطاح  بـ سعر الذهب العالمي وأسعار السبائك الذهبية بعد أن صعدت خلال تعاملات أمس .

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ورغم تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم إلا أن التراجع لم يكن حادا، حيث لاقى الذهب بعض الدعم من مخاوف المستثمرين بشأن الركود العالمي.

 

أسعار الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,043 جنيه$53.36
سعر الذهب عيار 22955.75 جنيه$48.92
اسعار الذهب عيار 21912.32 جنيه$46.69
اسعار الذهب عيار 18781.98 جنيه$40.02
سعر الذهب عيار 14608.20 جنيه$31.13
سعر الذهب عيار 12521.31 جنيه$26.68
سعر الذهب عيار 9390.99 جنيه$20.01
اسعار أوقية الذهب32,426 جنيه$1,660
اسعار جنيه الذهب7,299 جنيه$373.55
اسعار كيلو الذهب1,042,629 جنيه$53,363

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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