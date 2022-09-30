أسعار الذهب اليوم 30-9-2022 فى مصر
تراجع طفيف سيطر على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري- إلى 1126 جنيه للجرام للشراء، بدون ثمن المصنعية التي تختلف من صائغ لآخر، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 965 جنيه للجرام.
وتزداد مصنعية الذهب حسب نوع عيار الذهب حيث ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 أكثر من عيار 21، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 30-9-2022 في مصر بدون ثمن المصنعية.
أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي
|العيار
|سعر البيع
|سعر الشراء
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 1,282 جنيه مصري
|شراء 1,287 جنيه مصري
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 1,175جنيه مصري
|شراء 1,180جنيه مصري
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 1,122 جنيه مصري
|شراء 1,126 جنيه مصري
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 962 جنيه مصري
|شراء 965 جنيه مصري
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 748 جنيه مصري
|شراء 751 جنيه مصري
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 641 جنيه مصري
|شراء 643 جنيه مصري
|سعر الاونصة
|بيع 39,879 جنيه مصري
|شراء 40,021 جنيه مصري
|سعر الجنيه الذهب
|بيع 8,976 جنيه مصري
|شراء 9,008 جنيه مصري
|سعر الكيلو
|بيع 1,282,286 جنيه مصري
|شراء 1,286,857 جنيه مصري
سعر الذهب العالمي
شهد سعر الذهب العالمي تراجعا خلال جلسة تعاملات اليوم، مع عودة صعود الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بقوة، مما أطاح بـ سعر الذهب العالمي وأسعار السبائك الذهبية بعد أن صعدت خلال تعاملات أمس .
ورغم تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم إلا أن التراجع لم يكن حادا، حيث لاقى الذهب بعض الدعم من مخاوف المستثمرين بشأن الركود العالمي.
أسعار الذهب في سوق المال
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|1,043 جنيه
|$53.36
|سعر الذهب عيار 22
|955.75 جنيه
|$48.92
|اسعار الذهب عيار 21
|912.32 جنيه
|$46.69
|اسعار الذهب عيار 18
|781.98 جنيه
|$40.02
|سعر الذهب عيار 14
|608.20 جنيه
|$31.13
|سعر الذهب عيار 12
|521.31 جنيه
|$26.68
|سعر الذهب عيار 9
|390.99 جنيه
|$20.01
|اسعار أوقية الذهب
|32,426 جنيه
|$1,660
|اسعار جنيه الذهب
|7,299 جنيه
|$373.55
|اسعار كيلو الذهب
|1,042,629 جنيه
|$53,363