أسعار الذهب اليوم 30-9-2022 فى مصر

تراجع طفيف سيطر على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري- إلى 1126 جنيه للجرام للشراء، بدون ثمن المصنعية التي تختلف من صائغ لآخر، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 965 جنيه للجرام.

وتزداد مصنعية الذهب حسب نوع عيار الذهب حيث ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 أكثر من عيار 21، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 30-9-2022 في مصر بدون ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

العيار سعر البيع سعر الشراء أسعار الذهب عيار 24 بيع 1,282 جنيه مصري شراء 1,287 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,175جنيه مصري شراء 1,180جنيه مصري أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,122 جنيه مصري شراء 1,126 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 18 بيع 962 جنيه مصري شراء 965 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 14 بيع 748 جنيه مصري شراء 751 جنيه مصري أسعار الذهب عيار 12 بيع 641 جنيه مصري شراء 643 جنيه مصري سعر الاونصة بيع 39,879 جنيه مصري شراء 40,021 جنيه مصري سعر الجنيه الذهب بيع 8,976 جنيه مصري شراء 9,008 جنيه مصري سعر الكيلو بيع 1,282,286 جنيه مصري شراء 1,286,857 جنيه مصري

سعر الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي تراجعا خلال جلسة تعاملات اليوم، مع عودة صعود الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بقوة، مما أطاح بـ سعر الذهب العالمي وأسعار السبائك الذهبية بعد أن صعدت خلال تعاملات أمس .

ورغم تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم إلا أن التراجع لم يكن حادا، حيث لاقى الذهب بعض الدعم من مخاوف المستثمرين بشأن الركود العالمي.

أسعار الذهب في سوق المال