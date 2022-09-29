الخميس 29 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل منزل بمصر القديمة

حبس
حبس
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل منزل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بسرقة مبلغ مالى من مسكن أحد الأشخاص وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مظروف بداخله مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل الشقة سكنه، واتهم خادمة طرفه، مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، بارتكاب الواقعة.

 

وألقت قوات الأمن القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بسابقة قيامها بسرقة مبلغ مالى آخر من مسكن المجنى عليه، وتم بإرشادها ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدة سرقة مبلغ مالي مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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