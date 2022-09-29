الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كمية كبيرة من العقاقير والأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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نجح رجال الأمن في ضبط كمية كبيرة من العقاقير والأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً داخل مخزن دون ترخيص بالقاهرة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (المدير المسئول عن مخزن "دون ترخيص" تابع لأحد المستشفيات – كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركياً وغير المسجلة "مجهولة المصدر" مما يشكل خطورة على الصحة العامة، تمهيداً لاستخدامها فى علاج المرضى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية، تم ضبط المذكور وبحوزته (6,850,000 مليون قرص أدوية لعلاج بعض الأمراض - 65000 أمبول "مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة")، وتقدر القيمة المالية للعقاقير الطبية المضبوطة بـ (15,000,000 مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية العقاقير الأدوية مجهولة المصدر الجرائم التموينية

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وائل لطفي

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