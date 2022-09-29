الخميس 29 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يعزى رئيس وزراء باكستان فى ضحايا الفيضانات

جريدة الدستور
ads

أجرى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتقديم العزاء في ضحايا الفيضانات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن  الرئيس أعرب عن خالص التعازي إلى حكومة وشعب باكستان في ضحايا الفيضانات التي أصابتها مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر حكومة وشعباً مع باكستان في ظل الظروف الصعبة والخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات، وتخصيص مصر مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة في جهود تخفيف آثار تلك الأزمة التي يواجهها الشعب الباكستاني.

كما أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتشاور  إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أعرب شهباز شريف عن شكره لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس والشعب المصري، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، خاصة في مجال قضية تغير المناخ في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ لشرم الشيخ COP 27.

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة الرئيس، فضلاً عن تحركاتها الحكيمة والمتزنة في محيطها الإقليمي كمحور للسياسة الرشيدة في المنطقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

مَن هو البرازيلي  مارسينهو صفقة الأهلي المحتملة؟ (فيديو)

ضبط كمية كبيرة من العقاقير والأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

بسبب الأزمة الاقتصادية.. تفاصيل إغلاق إذاعة BBC العربى والفارسى

سفير كوريا الجنوبية في مصر يزور مركز شباب سوهاج لتشجيع الفتيات (صور)

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فن السياسة المبدعة فى إدارة العمل الثقافى

فهمي عبدالسلام

مذكرات روز اليوسف.. امرأة ضد الأغلبية

د. محمد عفيفي

إيران وشرق البحر المتوسط

ماجد حبته

أمريكا تحارب الجوع!

محمد عبدالعزيز

أين اختفت مذكرات «سعيد» وجائزته؟

بسنت حسن

هى فوضى

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟