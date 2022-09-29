الرئيس السيسى يعزى رئيس وزراء باكستان فى ضحايا الفيضانات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتقديم العزاء في ضحايا الفيضانات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن خالص التعازي إلى حكومة وشعب باكستان في ضحايا الفيضانات التي أصابتها مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر حكومة وشعباً مع باكستان في ظل الظروف الصعبة والخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات، وتخصيص مصر مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة في جهود تخفيف آثار تلك الأزمة التي يواجهها الشعب الباكستاني.

كما أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أعرب شهباز شريف عن شكره لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس والشعب المصري، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، خاصة في مجال قضية تغير المناخ في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ لشرم الشيخ COP 27.

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالتجربة المصرية الملهمة في مختلف المجالات التنموية بقيادة الرئيس، فضلاً عن تحركاتها الحكيمة والمتزنة في محيطها الإقليمي كمحور للسياسة الرشيدة في المنطقة.