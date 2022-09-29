«تعليم مستقبل وطن ببني سويف» تستعرض جهودها خلال الفترة الأخيرة

عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي في حزب مستقبل وطن أمانة بني سويف، اجتماعا مع أمناء الأمانة بالمراكز لمناقشة واستعراض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل خلال الفترة القادمة.

وتناول الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات للعمل عليها خلال الفترة القادمة بينها، تقديم الدعم المعنوي لإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة في تدريب المعلمين، والتواصل معهم لبحث كيفية تقديم مساهمة الحزب لهم لتحفيزهم، كذلك بحث التعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لدراسة تطبيق برامج مهارات التعليم في المدارس، كذلك أمكانية عقد إختبارات شخصية للطلاب لقياس صعوبات التعلم وكيفية التغلب عليها.

كما تناول الاجتماع عمل برامج توعوية داخل القرى لمواجهة ظاهرة التسرب من المدارس، وضرورة محاربة تلك الظاهرة، بالإضافة إلى المشاركة في عمل فصول محو أمية بالقرى بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، كذلك المشاركة في إجراء تدريب لطلاب التعليم الفني لتأهيلهم لسوق العمل، ودراسة عمل مبادرة مع كلية الفنون التطبيقية لتحميل كوبري المديرية بمدينة بني سويف بالتعاون مع مجلس المدينة.