«انتش واجري».. تريند ضاحك جديد رقص عليه الفنانون و«مايكل جاكسون» يتدخل

“انتش واجري”، "تريند" جديد بدأ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو ظهر فيه مؤدي يدعى “ويجز”، وهو يغني على نغمات إحدى أغنيات المطرب العالمي مايكل جاكسون ببعض الكلمات غير المفهومة مثل "أتا أتي أتي مونتو" متضمنة بعض الكلمات الأخرى مثل "مساكن شيراتون"، وتنتهي بـ"انتش واجري".



وكان المؤدي “ويجز” هو الآخر يقلد مطرب مهرجانات يدعو محمد الريس صاحب المهرجان الأساسي" انتش واجري".

وقد لاقى التريند تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما جعل بعض الفنانين يشاركون فيديوهات طريفة عبر تطبيق “تيك توك” والرقص فيها على فيديو "انتش واجري"، وكان بينهم الفنانة سوسن بدر، التي ظهرت وهي ترقص على تريند "انتش واجري" الذي تصدر تريند “تيك توك” خلال الأيام الماضية.

كما شارك كل من الفنان إياد نصار والفنانة هند صبري وكذلك الفنانة هدى المفتي الرقص على التريند في فيديو نال إعجاب متابعي مواقع التواصل، كما شاركت كذلك مايان السيد في الرقص على التريند.

وقد ظهر ما أطلق عليه البعض "جاكسون المصري"، على سطوح إحدى العمارات يؤدي حركات راقصة بيديه على صدره وقدمه في محاولة لتقليد الحركات الراقصة للمطرب العالمي مايكل جاكسون ووصف البعض تقليد الآخر للمطرب العالمي بالمُضحك.

وحقق تريند “انتش واجري” العديد من التعليقات الساخرة على أداء مؤدي الأغنية، وانتشر تعليق "هتموت من الضحك" على فيديو الذي ظهر فيه المؤدي ويجز.

علاقة النجم العالمي مايكل جاكسون بـ"انتش واجري"

ويعود قصة لحن "انتش واجري" لأغنية للنجم مايكل جاكسون تحمل اسم "smooth criminal”، وهي قد صدرت عام 1987، من ألبوم" باد" وهي الأغنية السابعة المنفردة للألبوم.

وكانت أغنية "smooth criminal"، هي الأغنية الرئيسية لفيلم مايكل جاكسون "moon walker"، والذي صدر عام 1988.