الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع «جاسر - 132»

أسامة عسكر
أسامة عسكر
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شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي (جاسر - 132) الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عالى والمهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال الدفاع الجوى.

كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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