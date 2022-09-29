الخميس 29 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رويترز: أوبك+ بدأ مناقشات حول خفض الإنتاج قبيل اجتماع 5 أكتوبر

أوبك
أوبك
ads

ذكر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن كبار الأعضاء في تكتل أوبك+ بدأوا مناقشات بخصوص تطبيق خفض لإنتاج النفط عند اجتماع التكتل في الخامس من أكتوبر، وذلك بحسب رويترز.

وقال مصدران آخران في أوبك+ إن كبار الأعضاء في التكتل ناقشوا الأمر.

وفي وقت سابق، تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن ارتفعت أكثر من ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة، إذ حد ارتفاع الدولار من الطلب على النفط كما أثرت المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة على معنويات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو واحدا بالمئة إلى 88.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا، أو واحدا بالمئة إلى 81.33 دولار.

كان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع إذ أدى انخفاض مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع في مخزونات الوقود الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع إلى زيادة الآمال في انتعاش الطلب.

وعاود مؤشر الدولار الصعود اليوم الخميس مما قلل من شهية المستثمرين للمخاطرة وأذكى المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقال بنك إنجلترا أمس الأربعاء إنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة حتى 14 أكتوبر لتحقيق الاستقرار في العملة بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي في انخفاض الجنيه الإسترليني.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم تجاه الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

أوبك النفط العقود الاجلة اسعار النفط ارتفاع الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

أسعار الذهب اليوم 29- 9- 2022 فى مصر

كل شىء عن أسبوع القاهرة الخامس للمياه

الرئيس السيسى يتسلّم جائزة اللجنة الدولية للأوليمبياد الخاص

بعد اكتمال النصاب القانوني.. بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

محمد العسيري

غناء محمد رمضان

ماجد حبته

ترتيبنا فى مؤشر الابتكار

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟