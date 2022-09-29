رويترز: أوبك+ بدأ مناقشات حول خفض الإنتاج قبيل اجتماع 5 أكتوبر

ذكر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن كبار الأعضاء في تكتل أوبك+ بدأوا مناقشات بخصوص تطبيق خفض لإنتاج النفط عند اجتماع التكتل في الخامس من أكتوبر، وذلك بحسب رويترز.

وقال مصدران آخران في أوبك+ إن كبار الأعضاء في التكتل ناقشوا الأمر.

وفي وقت سابق، تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن ارتفعت أكثر من ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة، إذ حد ارتفاع الدولار من الطلب على النفط كما أثرت المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية المتعثرة على معنويات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو واحدا بالمئة إلى 88.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا، أو واحدا بالمئة إلى 81.33 دولار.

كان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع إذ أدى انخفاض مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع في مخزونات الوقود الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع إلى زيادة الآمال في انتعاش الطلب.

وعاود مؤشر الدولار الصعود اليوم الخميس مما قلل من شهية المستثمرين للمخاطرة وأذكى المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقال بنك إنجلترا أمس الأربعاء إنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة حتى 14 أكتوبر لتحقيق الاستقرار في العملة بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي في انخفاض الجنيه الإسترليني.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم تجاه الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.