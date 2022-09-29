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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى الجولة 9

الدورى الإنجليزى
الدورى الإنجليزى
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يترقب عشاق الساحرة المستدير وخاصة محبي البريميرليج مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 9، خاصة بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.

 

ويتصدر آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يأتي في المركز الثاني.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 9

وتشهد الجولة التاسعة من منافسات البريميرليج موسم 2022-2023، مباراة قمة نارية بين السيتي واليونايتد.

مباريات يوم السبت من الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد توتنهام هوتسبير السبت 1 أكتوبر 2022، 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

 بورنموت ضد برينتفورد السبت 1 أكتوبر 2022، 4:00عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:00مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كريستال بالاس ضد  تشيلسي السبت 1 أكتوبر 2022، 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد السبت 1 أكتوبر 2022، 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول ضد برايتون السبت 1 أكتوبر 2022، 4:00 بتوقيت القاهرة، 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ساوثهامبتون ضد إيفرتون السبت 1 أكتوبر 2022، 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، و5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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-مباريات يوم الأحد من الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي

 

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، الأحد 2 أكتوبر 2022، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

 

ليدز يونايتد ضد أستون فيلا، الأحد 2 أكتوبر 2022، تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

-مباريات يوم الإثنين من الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد نوتنجهام فورست الإثنين 3 أكتوبر 2022، تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الدورى الانجليزى مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 9 ليفربول ضد برايتون مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

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وائل لطفي

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