الخميس 29 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 29-9-2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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تراجعات طفيفية سيطرت على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، فتراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 19:55 جنيه للبيع، بعد أن وصل في نهاية تعاملات أمس إلى 19:57 جنيه مصري.

 

واتجه الجنيه المصري للتراجع أمام الدولار رغم اتجاه البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي إلى تثبيت سعر الفائدة إلى أن سعر الدولار يرتفع بصورة شبه يومية أمام الجنيه المصري، فتجاوز سعر الدولار امام الجنيه المصري 19:55 جنيه مع توقعات باستمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري لتصل إلى 20 جنيه مصري مع نهاية العام الجاري أمام اذا اتجهت الدولة إلى تقليل قيمة الجنيه سيتخطى 22 جنيه مصري على أقل تقدير للاقتصاديين.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم 29-9-2022 في البنوك المصرية 

 

سعر الدولار اليوم 

  • بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري  للشراء  19.4822جنيه مصري، و19.5583جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري19.48 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر بنك مصر 19.48 جنيه للشراء و19.54 جنيه للبيع.
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سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم الأربعاء فى سوق الصاغة

  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية  19.51 جنيه للشراء و19.56جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى 19.53 جنيه للشراء وسجل للبيع قيمة 19.56 جنيه.
  • وصل  سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتي 19.53 جنيه للشراء وسجل للبيع 19.56 جنيه.
  • سعر الدولار اليوم في بنك cib، البنك التجاري الدولي 19.50 جنيه للشراء، وسجل للبيع 19.56 جنيه.
  • بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.53 جنيه للشراء وسجل للبيع قيمة 19.56 جنيه.
  • سجل سعر الدولار في بنك المشرق إلى 19.46 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 19.56 جنيه.
  • وصل  سعر الدولار في المصرف المتحد قيمة 19.50 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع.

أسعار النفط تقفز بعد هبوط مخزونات الخام والوقود الأمريكية ونزول الدولار

  • سجل سعر الدولار في بنك  ميد بانك 19.51 جنيه للشراء وسجل للبيع قيمة 19.54 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري 19.50 جنيه للشراء، وسجل 19.56 جنيه للبيع.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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