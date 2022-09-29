الخميس 29 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مدير مصنع تعبئة سلع غذائية لاحتكاره 20 طن سكر فى الجيزة

حبس
حبس
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ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع لتعبئة السلع الغذائية؛ لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 20 طن سكر، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان قد تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السكر داخل المصنع لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 20 طن سكر مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين الجيزة لمدير المسئول 20 طن سكر تحقيق أرباح غير مشروعة

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