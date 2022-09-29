الخميس 29 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة طالب وعاطل للجنايات بتهمة استعراض القوة فى البدرشين

حبس
حبس
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أحالت النيابة العامة طالب وأخر للمحاكمة إمام الجنايات بتهمة استعراض القوة والشروع في قتل عاطل بسبب خلافات بينهم بمنطقة البدرشين.

 

جاء في نص الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ا ا"، ٢٠ سنة - طالب و"م.ع" 35 سنة بدون عمل لأنهما في ٢٠٢٢/٦/١٣ بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه "ع.ر" ، إذ حضرا لحيث أيقنا تواجده بقصد تروعيه لفرض سطوتهما عليه مستجلبين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وقاطني " قرية أبو رجوان "وتكدير آمنهم وسكينتهم العامة وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالأوراق.

 

وأضاف قرار الإحالة أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني عليه "ع.ر" ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتا النية وعقدا العزم على قتله إثر خلاف استعرى بينهم وما إن ظفرا به حيث أيقنا تواجده حتى باغته الأول بطعنه استقرت بجانبه الأيمن واستتبعاه بإطلاق أعيرة نارية بالهواء للحول دون إغاثته قاصدان من ذلك قتله فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي كادت أن تودي بحياته إلا انه قد خاب آثر جريمتها لسبب لا دخل لأرادتهما فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأوضح قرار الإحالة أنهما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "بندقية خرطوش، فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ولفت قرار الإحالة إلى أن المتهم الأول أحرز سلاح ابيض " مطواة " دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما أطلقا أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.

النيابة العامة طالب الجنايات استعراض القوة البدرشين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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