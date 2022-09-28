الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الشباب والرياضة» تواصل تنفيذ المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين بالمحافظات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات المشروع القومي للموهوبين في كرة القدم "نجوم مصر"، والذى تنفذه بالتعاون مع جمعية مكتشفي المواهب الإنجليزية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين من مختلف محافظات الجمهورية، وفق أسس ومعايير علمية.

وعقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اجتماعا موسعا، مع عدد من المختصين والإعلاميين بمقر الوزارة لمناقشة المشروع، وبحث التعاون والتنسيق لاكتشاف المواهب في المحافظات.

 

وقال وزير الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب بالمحافظات، تم تطويرها مؤخرًا وفق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إدراجها ضمن حياة كريمة، منوها أن الرياضة تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات السبع الماضية.

وأكد أن مشروع اكتشاف المواهب في كرة القدم يستهدف وجود نشء من اللاعبين المؤهلين على أعلى مستوى، لضمان وجود تنافسية بين الأندية، لافتا أن وجود لاعبين موهوبين يخدم المنتخب الوطني، ويدعم النشء.

وأضاف أن مصر ولادة وأن هناك لاعبين أطفالا وشبابا، لديهم الموهبة الكبيرة التي ينقصها الخبرة والاحترافية، والتي بدورها ستساعد وتسهم في وجود لاعبين مؤهلين على أعلى مستوى.

وأوضح أن هناك تدريبات أسبوعية للاعبين الخاضعين للتدريب، وذلك بمشاركة مدربين متخصصين، لافتا أن مشروع "نجوم مصر" يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الوزارة؛ لانتقاء الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل باعتبارهم أبطال المستقبل، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكتشاف الموهوبين، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع. 

وأشاد وزير الرياضة بمشاركة الخبراء والمدربين الأجانب فى فعاليات مشروع "نجوم مصر" بالتعاون مع المدربين المصريين المتخصصين، بما يسهم في تبادل الخبرات، ويضمن اختيار الموهوبين طبقاً للمعايير الدولية فى كرة القدم، متوقعاً أن يفرز المشروع نجوماً في لعبة كرة القدم على غرار نجم منتخب مصر، ونادى ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح. 

 

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وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

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