الخميس 29 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الخميس 29-9-2022 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس
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ترتفع درجات اليوم اليوم الخميس على أغلب الأنحاء بحيث تكون حالة الطقس من حارة إلى شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تكون حالة الطقس معتدلة ليلًا كما توقع خبراء الأرصاد الجوية.

 

ورغم ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام إلا أن خبراء الأرصاد الجوية قد أكدوا أنها في معدلاتها الطبيعية خاصة أننا مازلنا في الأيام الأولى من فصل الخريف.

 

  وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 29-9-2022 و درجات الحرارة في محافظات مصر

                                       

حالة الطقس اليوم 

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  دافئ رطب  على السواحل الشمالية و سانت كاترين، حار لحار جداً رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على باقي الانحاء نهاراً ، لطيف  شمالا ومعتدل  جنوباً ليلاً  على كافة الأنحاء ، كما تظهر  السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تظهر التكونات الركامية على سلاسل جبال البحر الأحمر وأسوان، مع نشاط نسبى  للرياح على اغلب الانحاء.

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و تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء .                                                

أما عن معدلات الرطوبة فتصل في السواحل الشمالية 93% ، أما الرطوبة في الدلتا والقاهرة 85% ، والرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الاحمر 70 % ، وتبلغ الرطوبة في جنوب الصعيد 45 % .

                                                                                                       

درجات الحرارة المتوقعة 

 

                                      الصغري   |   العظمي

القاهرة                              22°           38°

القليوبية                            21°            38°

الجيزة                               21°            38°

السلوم                               20°            32°

مطروح                             22°             30°

العلمين                             22°.           29°

واحة سيوة.                      22°               36°

الاسكندرية                         21°             29°

البحيرة                               22°            36°

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كفرالشيخ                           22°             37°

دمياط                                22°             29°

بورسعيد                             23°            29°

العريش                              23°             29°

رفح                                   23°             28°

الدقهلية                             21°           38°

الغربية                               22°             37°

الشرقية                              22°            37°

المنوفية                              23°            38°

الاسماعيلية.                       23°            37°

القنطرة غرب.                     23°.            36°

السويس.                            23°            35°

فايد.                                 23°.           36°

نخل                                  20°            35°

سانت كاترين.                      18 °          33°

شرم الشيخ.                        24°            36°

الطور.                                25°            37°

راس سدر                           25°.           34°

ابو زنيمة.                           25°.           35°

ابو رديس.                          25°.           35°

دهب.                               23°.            36°

نويبع.                               25°.            37°

زعفرانة.                            24°.            32°

راس غارب.                         23°.           32°

الغردقة.                             25°             34°

سفاجا.                              25°.            36°

مرسى علم                         26°             35°

بورغالب.                           25°.            35°

القصير.                             27°.             36°

راس بناس.                        26°.            39°

شلاتين.                             27°             37°

ابورماد.                             29°.             38°

حلايب.                              29°             38°

راس حدربة.                       29°.            39°

الواحات البحرية.                 22°.           37°

الفرافرة.                             23°.           38°

الدخلة.                               24°.          37°

حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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