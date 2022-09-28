استطلاع: 60% من الألمان يرشدون نفقاتهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، عن أن 60% من المستهلكين في البلاد قيدوا بالفعل مشترياتهم؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجري لصالح الرابطة التجارية "دويتشلاند"، أن 76% ممن شملهم الاستطلاع يعتزمون زيادة ترشيد مشترياتهم التسوقية خلال الشهور المقبلة.

وبحسب النتائج المنشورة اليوم الأربعاء، فإن هذا التوجه سيؤثر بشكل خاص على قطاع الموضة والملابس إذ قال نحو 75% من المشاركين في الاستطلاع إنهم عازمون على ترشيد نفقاتهم على هذه السلع، فيما قال 60% إنهم يعتزمون ترشيد نفقاتهم في مجال مستلزمات السكن والتأثيث.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة، شتيفان جنت، إن "معنويات الاستهلاك منخفضة منذ شهور، والعملاء محجمون للغاية بسبب القدر الكبير من حالات عدم اليقين في مجال الطاقة والأسعار".

وطالب جنت بأن تتم مراعاة قطاع التجارة في برامج المساعدات التي تعدها الحكومة الاتحادية في برلين، وقال إن "من ينس هذا القطاع فإنه يتجاهل أهميته كرب عمل وكعنصر أساسي في قلب المدن".

وأعرب جنت عن اعتقاده بأن نقل ارتفاعات الأسعار إلى العملاء سيكون مقيدا أو غير ممكن على الإطلاق بسبب الخسارة الهائلة في القدرة الشرائية للأسر المعيشية الخاصة.

وشمل الاستطلاع 1600 شخص، قال 60% منهم إنهم يعتزمون تعزيز الاستفادة من العروض الخاصة في شراء المواد الغذائية، وقال 46% إنهم عازمون على التخلي عن شراء منتجات بعينها بينما قال نحو 33% إنهم عازمون على تقليل كميات مشترياتهم التسوقية، وتم إجراء الاستطلاع في أول أسبوعين من سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي؛ لترتد عن خسائرها الأخيرة على خلفية تراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه في الفترة الماضية وبيانات تظهر تراجعا في مخزونات الوقود الأمريكية على نحو أكبر من المتوقع وانتعاشا في طلب المستهلكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار أو 3.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 89.32 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 3.65 دولار أو 4.7 بالمئة إلى 82.15 دولار للبرميل.