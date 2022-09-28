«الحياة» تُطلق حملة تعريفية لتوعية المواطنين بـ«التغيرات المناخية» قبل COP 27: الأولى من نوعها

أطلقت شبكة تليفزيون «الحياة»، حملة تعريفية مكثفة في شكل مبسط يسهل وصوله إلى المشاهد المصري، بشأن القضايا المتعلقة بقضية ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية التغيرات المناخية COP 27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من الزعماء والقادة.

وتذيع «الحياة»، في حملة هي الأولى من نوعها، تقارير بين فواصل البرامج وبعضها البعض، وعبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، للموضوعات المتعلقة بظاهرة التغيرات المناخية وآثارها، والتوعية بأخطار الظاهرة، وأهمية مواجهتها، والموضوعات المتعلقة بالمؤتمر ذاته.

وتضم المواد التي تبثها الحياة، موضوعات حول استعدادات مدينة شرم الشيخ للتحول لمدينة خضراء، وعملية التطوير الشامل التي تتم في المدينة استعدادًا لاستضافة «قمة المناخ»، والتي تُعتبر أكبر تجمع دولي في العالم.

وتشتمل أيضاً على فيديوجرافات مبسطة، لشرح معنى مصطلح الـCOP، ولشعار المؤتمر، ولأهم أولويات الدول المشاركة في فعالياته، فضلًا عن كيفية التسجيل للمشاركة في المؤتمر وفعالياته، فضلًا عن أجندة فعاليات المؤتمر الدولي الهام.

وتحتوي أيضًا، على تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بشأن تسجيل مؤشرات غير مسبوقة عالميًا بشأن ظاهرة التغيرات المناخية، ومنها ارتفاع الحرارة، وسرعة ذوبان الجليد، وزيادة غير مسبوقة في ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن موضوعات متعلقة بالخسائر البشرية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.

وضمت المواد المبسطة التي تبثها الحياة أيضًا، تقريرًا حول كون المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، أحد المشروعات الخضراء، فضلًا عن المبادرات التي تسعى الدولة المصرية لإطلاقها خلال فعاليات المؤتمر الضخم.

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