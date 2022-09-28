الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

11 وزيرة أوروبية يعتبرن وفاة الإيرانية مهسا أمينى أمرًا لا يمكن التغاضى عنه

مهسا اميني
مهسا اميني
ads

اعتبرت إحدى عشرة وزيرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، وفاة الشابة مهسا أميني في إيران "بسبب اختيار زيها" أمرا "لا يمكن التغاضي عنه"، فيما تتواصل التظاهرات في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوزيرات اللاتي وقعن بيانا "إنه أمر لا يمكن التغاضي عنه أن تفقد المرأة حياتها بسبب اختيار زيها. ولا يمكننا أن نتسامح مع حقيقة أن الكثير من النساء اليوم لا يمكنهن أن يقررن بحرية مظهرهن أو التنقل أو الاختيار أو الدراسة أو القيام بكل شيء كما يفعل الرجال".

وأضافت: "بصفتنا نساء ووزيرات ووزيرات دولة مسؤولات عن الشؤون الأوروبية، نود أن نعرب عن استيائنا البالغ بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا".

وذكر البيان الذي وقعته بشكل خاص لورانس بون عن فرنسا "بالنسبة لإيران وأوكرانيا وأفغانستان وأوروبا وفي كل مكان آخر، سنبقى متضامنات مع كل اللواتي لديهن حلم حقيقي: العيش بحرية"، وفق فرانس برس.

خرجت تظاهرات جديدة مساء الثلاثاء احتجاجا على وفاة الشابة في 16 سبتمبر في مستشفى بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم احترامها قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها ايران على النساء.

وطالبت الموقعات "بمحاكمة كل من تثبت مسؤوليته عن وفاتها".

وتعهدن بدعم "الجهود المبذولة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي لحماية وتعزيز حقوق المرأة" و"العمل على ضمان ممارسة جميع الفتيات والنساء بشكل كامل وبدون عوائق وحقهن في الحرية".

كما وعدن بدعم "جميع التدابير التي تهدف إلى تجنب والحؤول دون انتهاكات حقوق المرأة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان".

ووقعت النص لورانس بون (فرنسا) وكارولين إدستادلر (النمسا) ودانييلا جيتمان (رومانيا) و دومينيك هاسلر(ليشتنشتاين) وزاندا كالنينا - لوكاسيفيكا (لاتفيا) وحاجة لحبيب (بلجيكا) وآنا لورمان ( ألمانيا) وأندريا ميتيلكو زغومبيتش (كرواتيا) وجوفيتا نيليوبسين (ليتوانيا) وتيتي توبوراينن (فنلندا) وجوديت فارغا (المجر).

11 وزيرة أوروبية مهسا أميني إيران الاحتجاجات حقوق الانسان تظاهرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

«بلدنا بينا لنا».. مجتمع الأعمال والمستثمرون والمُصنعون يتحدثون لـ«الدستور» عن المشكلات والحلول

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الأسبوع المقبل

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة.. رؤية ثقافية أردنية مستقبلية

خالد عكاشة

الألعاب الخشنة تطال خطوط الغاز الروسية

محمد العسيري

غناء محمد رمضان

ماجد حبته

ترتيبنا فى مؤشر الابتكار

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟