«فيتوريا» يبدأ الاستعداد لودية بلجيكا مبكرًا

تطرق البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، للحديث عن مواجهة منتخب بلجيكا الودية المقرر لها فى شهر نوفمبر المقبل فى الكويت ضمن الأجندة الدولية التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وتحدث فيتوريا مع لاعبى الفراعنة عقب مباراة ليبيريا التى أقيمت مساء أمس على استاد الإسكندرية، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، حول ضرورة الاستعداد لودية بلجيكا من الآن.

وأكد مدرب الفراعنة للاعبيه داخل غرفة خلع الملابس، أن التجربة الحقيقية ستكون أمام بلجيكا والتى ستشهد قطعًا مشاركة التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال العامين المقبلين، مما يحتم على الجميع بذل مزيد من الجهد طوال الفترة المقبلة من أجل التواجد ضمن تشكيلة الفراعنة أمام بلجيكا.

وقال المدرب البرتغالي، إن ودية بلجيكا المؤكدة ستكون تجربة مختلفة وجديرة بالاهتمام، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يبحث عن مثل هذه التحديات، وأنه ربما تتغير بعض الأمور في شهر نوفمبر موعد اللقاء الودي، خاصة على صعيد مشاركة وتألق اللاعبين وبالتالي ربما يختلف الشكل للأفضل.

كان مدرب الفراعنة قد تحدث عن المكاسب التى تحققت خلال معسكر سبتمبر الذى شهد خوض مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا، مؤكدًا أن الهدف المطلوب تحقق من المباراتين.

وأضاف فيتوريا خلال تصريحاته: "حققنا الفوز في مباراتين، أحب الحديث عن الجوانب الإيجابية نحن قدمنا أداء جيد للغاية وأيضًا أظهرنا شخصية اللاعبين داخل أرض الميدان".

وأكمل: "أظهرنا أيضًا أكثر من لاعب قادر على تمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة، وظهروا أيضًا بدنيًا بشكل أفضل عن السابق، وسأقوم بمتابعة اللاعبين مع أنديتهم خلال الفترة القادمة".

واستطرد: "قمنا بعمل 5 تغييرات، ولم أجد أهمية في عمل التغييرات، النقطة المهمة أنني أوظف اللاعبين في الأماكن المخصصة لهم".