الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بـ 500 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أعلن أوليفر فارهيلي مفوض شؤون توسع الاتحاد الأوروبي، موافقة المفوضية الأوروبية على منح أوكرانيا 500 مليون يورو (480 مليون دولار)  لدعم قطاعات الإسكان والزراعة والتعليم في البلاد المتضررة من الحرب الروسية.
وقال فارهيلي خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف إن "أوكرانيا تحظى بكل احترامنا لقتالها من أجل الاستقلال والديمقراطية  في حين تواصل الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأموال الإضافية من الاتحاد الأوروبي تأتي في حين تكافح أوكرانيا من أجل التغلب على المصاعب الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي.
كما رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق مع  مؤسسات الخدمات المالية الأوكرانية لمساعدة الأوكرانيين في إرسال الأموال إلى بلادهم بطريقة أكثر فاعلية وشفافية.
وقالت المفوضية في بيان إن تحويلات الأوكرانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي، تعد وسيلة حيوية لتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم وأقاربهم في الوطن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأربعاء تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1,1 مليار دولار، على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.
تتضمن هذه المساعدة الجديدة الهادفة إلى تعزيز دفاع البلاد على الأمد المتوسط والطويل، بشكل خاص 18 نظاما مدفعيا دقيقا من طراز "هيمارس" و 150 عربة همفي مصفحة و 150 آلية لنقل السلاح ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، على ما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.

وفي وقت سابق، أعلنت السويد الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الجمعة بناء على طلب روسيا لبحث موضوع تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق.
وقالت وزيرة خارجية السويد في مؤتمر صحافي إن "فرنسا، بوصفها رئيسة لمجلس الامن، ابلغتنا ان روسيا طلبت اجتماعا لبحث موضوع التسرب من نورد ستريم، وإن هذا الاجتماع مقرر الجمعة"، موضحة أن السويد والدنمارك كلفتا تزويد أعضاء مجلس الأمن معلومات عن التسرب الذي حصل في منطقتيهما الاقتصاديتين.

أوليفر فارهيلي المفوضية الاوروبية أوكرانيا الحرب الروسية الاتحاد الأوروبي الخدمات المالية الأوكرانية الأوكرانيين

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