«الرئاسة»: فوز 5 مشروعات مصرية بمسابقة التحكيم العالمية شهادة دولية رفيعة المستوى

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن فوز خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، تأكيد على قدرة الدولة لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير التى طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

وأعلنت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية، مؤخرًا، نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022.

وضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمس جوائز منها عن مشروعات:

- أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية".

- أفضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- أفضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل".

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس".

- أفضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية".