الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرئاسة»: فوز 5 مشروعات مصرية بمسابقة التحكيم العالمية شهادة دولية رفيعة المستوى

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
ads

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن فوز خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، تأكيد على قدرة الدولة لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير التى طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

وأعلنت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية، مؤخرًا، نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022.

وضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمس جوائز منها عن مشروعات: 
- أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية". 
- أفضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 
- أفضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل". 
- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس". 
- أفضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس السيسى وعلاج الجذور

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

45 دولارا.. انخفاض أسعار الذهب للأوقية وعيار 21 يفقد 26 جنيها

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

كولر وعبدالحفيظ يخمدان «بركان سافيو»: الأهلى مختلف

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

غناء محمد رمضان

ماجد حبته

ترتيبنا فى مؤشر الابتكار

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (6)

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين إلى 4 شهداء و44 إصابة

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟