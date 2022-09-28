الرئيس السيسى يوجه بتوفير كل عوامل النجاح لتطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في مشروعات التشييد

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ا.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود الدولة فى توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص".

وقد وجه الرئيس بتوفير كل عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لا سيما المعدات والآلات، وذلك فى ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخم على مستوى رقعة الجمهورية، الأمر الذى يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التى تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، ويسهم في سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محليًا.