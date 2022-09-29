بالتزامن مع الطقس الحار.. مشروبات وأطعمة تساعد على برودة الجسم

مع استمرار الطقس الحار رغم بداية فصل الصيف، نجد أن هناك المزيد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على برودة الجسم وإعطائه الحرارة المناسبة له لعدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وإليكم خلال سطور أطعمة ومشروبات يمكن التركيز عليها خلال الأجواء الساخنة، وفقًا لموقع "health"

1- الكوسة

تحتوي الكوسة على نسبة 95٪ ماء ومصدر جيد للفيتامينات A وC، وكذلك الألياف الغذائية، فهي من الخضروات متعددة الاستخدامات، و للحصول على أفضل النتائج ، تُبشَّر نيئًا في السلطة ، أو تُدهن بزيت الزيتون وتُشوى برفق على صينية الخبز.

2- التوت

التوت مثل العنب البري والتوت قلوي للغاية، مما يعني أنهما يولدان طاقة باردة في الجسم ويساعدان على تبريد الجسم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي التوت أيضًا على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية في الصيف.

3- أفوكادو

يروج كل من الطب الهندي والأيورفيدا التقليدي للأفوكادو، على أنه تبريد للجسم وتغذية، تناول النيئة مع رش عصير الليمون الطازج للمساعدة على الهضم في الأيام الحارة.

4- سلطة الباستا

في ظل الحرارة الشديدة فإن تناول الكربوهيدرات، مثل كميات صغيرة من الخبز أو المكرونة سيحافظ على توازن مستويات الطاقة ويمنع الإرهاق الحراري.

5- الموز

يتكون الموز من من 74٪ ماء ، وهناك فواكه أخرى ذات محتوى مائي أعلى من الموز ولكن الموز غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم سوائل الجسم بعد التعرق الزائد.

6- الخوخ

فاكهة مليئة بالماء ، ويعتبر مرطب للجسم بشكل طبيعي وغني بالمواد المغذية لفائدة صحتك.

7- السمك

سهلة الهضم ومليئة بالماء - تصل إلى 80٪ - تعتبر الأسماك طريقة ممتازة لاستهلاك البروتين في الصيف دون التعامل مع الشعور بالضيق بعد الوجبة الذي يمكن أن يعاني منه آكلي اللحوم الحمراء.

8- التفاح

يضمن التفاح أن يبقيك منتعشًا في أشهر الصيف، لذا احتفظ بها في الثلاجة للحصول على وجبة خفيفة إضافية باردة، أو ببساطة ضعها في عصير مع الثلج.

9- الفلفل حار

يبدو تناول الفلفل الحار أمرًا غير بديهي ، لكن الحرارة تجعلك تتعرق بشكل طبيعي، مما يتسبب في تحفيز جسمك لآليات التبريد.

10- ماء جوز الهند

بعد التمرين ، تخلص من المشروبات الرياضية واختر ماء جوز الهند بدلاً من ذلك، لأنه غني بالمعادن الأساسية والإلكتروليتات التي تغذي الجسم.

11- الخيار

يحتوي الخيار والخس على حوالي 96٪ من الماء، مما يجعلهما طعام الصيف المثالي، قم بإعداد سلطة مع غيرها من الخضار ذات المحتوى العالي من الماء مثل الكرفس والفجل، أو أضف شرائح من الخيار إلى الماء وشربه طوال اليوم.

أظهرت الدراسات أن تناول الخيار بعد التمرين سوف يرطب الجسم بشكل فعال مثل المشروبات الرياضية.

12- سلطة الفواكه

يُمزج الفراولة (92٪ ماء) مع الشمام (90٪ ماء) ، الخوخ (88٪ ماء) والبرتقال (87٪) لوجبة فطور صحية أو حلوى.

13- المأكولات بحرية

بالنسبة للأطعمة البحرية الغنية بالبروتين ومنخفضة السعرات الحرارية، مثل الجمبري والاسكالوب، فهي غنية بالعصارة وأسهل في الهضم من البروتينات الثقيلة تتدهور المأكولات البحرية بسرعة، خاصة في الطقس الدافئ، لذلك يجب الحفاظ عليها باردة وتناولها بسرعة لمنع التسمم الغذائي.

14- الشاي

الشاي يروي العطش ساخنًا أو باردًا ومليئًا بمضادات الأكسدة، أضف المكونات الأخرى مثل شرائح الليمون والنعناع الطازج، لمزيد من النكهة والنضارة.

15- الشاي المثلج

ولكن إذا كنت لا تستطيع تحمل فكرة تناول مشروب ساخن في الصيف ، فاختر كوبًا من الشاي المثلج بدلاً من ذلك، هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من النكهات المتاحة، الخالية من الكافيين أو منزوعة الكافيين، مثل التوت أو الخوخ أو الليمون. تقدم مع القليل من الثلج وقطع الليمون ، ستشعر بالبرودة في أسرع وقت على الإطلاق.

16- الزبادي

الزبادي أو اللبن الرائب شائع في البلدان الحارة بسبب محتواه المائي العالي وتأثير التبريد، اختر الزبادي الحيوي لأنه يعزز البكتيريا الصديقة في الأمعاء التي تساعد الجسم على محاربة التسمم الغذائي ، والذي ينتشر أكثر في أشهر الصيف عندما تزدهر البكتيريا ويأكل الناس في الخارج أكثر.