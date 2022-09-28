الأربعاء 28 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
ads

يتساءل الكثير من المواطنين بشأن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، للدفعة الأخيرة التي تم فتح باب التقديم لهم  لذا يتصدر البحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة  محركات البحث العالمية هذه الأيام كونها تسهل على ذوي الهمم ممارسة حياتهم وتوفر لهم العديد من الخدمات وعلى رأسها توفير السيارات المدعمة والمعفية من الجمارك.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن رابط الاستعلام للتسهيل على المواطنين، حيث أشارت إلى أنها أجرت الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك عن طريق الفحص الوظائفي للوقوف على حالة مقدم الطلب لمعرفة إن كان يستحق استخراج البطاقة من عدمه وإن كان الجواب أنه مستحق يحدد له موعد الإستلام.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022.. وخطوات تسجيل شكوى

رابط الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 3

ويتم الإعلان عن النتائج إلكترونيًا لمستحقي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد الانتهاء من إجراءات الفحص التي تجرى من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

ويمكنك الوصول إلى رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الرابط الرسمي التابع للوزارة، فقط عليك الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

جاء ذلك في إطار المرحلة الثالثة من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن المنظومة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وتستطيع الاستفادة من التسهيلات المقدمة لك في مجالات إتاحة المسكن، والرعاية الصحية، وتسهيلات وسائل المواصلات للتنقل بأريحية، الحق في ممارسة الرياضة، الالتحاق بالتعليم الدامج.

خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

تبدأ خطوات الاستعلام عن موعد الكشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول إلى البوابة الإلكترونية، ومن ثم عليك اتباع الآتي:

أولًا: سجل بياناتك الشخصية بدقة بالغة.

ثانيًا: عليك ملىء إستمارة البيانات الأساسية.

ثالثًا: اضغط على أيقونة التسجيل، ليظهر لك رقم الطلب الخاص بك احتفظ به لتعود وتستعلم عن نتيجة طلبك.

رابعًا: في حالة قبول طلبك قم بحجز موعد عن طريق أيقونة الحجز عبر البوابة.

خامسًا: عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره، حيث يجب حمل وتقديم جميع الأوراق الخاصة بك ليتم تقييمك الوظيفي.

بطاقة الخدمات الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة الصحة وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 موعد الكشف الطبي الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

مواد متعلقة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى لإثبات الإعاقة.. الرابط والتفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهالة التراب على «شامبليون»

الأكثر قراءة

رابط استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأبرز مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022 بعد ظهور نتيجة التنسيق

كولر وعبدالحفيظ يخمدان «بركان سافيو»: الأهلى مختلف

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من هنا.. خطوات استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

تفاصيل أزمة لاعبى المنتخب بمعسكر مباراتى النيجر وليبيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

موقف العالم فى أجواء الحرب

مدحت بشاى

صلاح بيصار.. الناقد الكشاف الفنان

د هند جاد

تحرير عقل أوزوريس.. من قهر إيزيس!

أحمد البنا

دعوة للاستماع

حسين دعسة

ابتزاز نووي أم تهديد استراتيجي.. اللعبة القاتلة!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (6)

إبراهيم داود

تثقيف الشعب.. بين الدولة والقطاع الخاص

ماجد حبته

روشتة جديدة لتطوير التعليم

صور

إقبال كبير على المتاحف والمناطق الأثرية فى اليوم العالمى للسياحة

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سريان اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية بدءًا من ديسمبر

ماذا قال الإسرائيليون عن «غزو البرص المصرى»؟

استشهاد 3 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلى ينفذ عملية عسكرية فى الضفة الغربية