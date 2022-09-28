لإثبات الإعاقة.. رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يتساءل الكثير من المواطنين بشأن رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، للدفعة الأخيرة التي تم فتح باب التقديم لهم لذا يتصدر البحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة محركات البحث العالمية هذه الأيام كونها تسهل على ذوي الهمم ممارسة حياتهم وتوفر لهم العديد من الخدمات وعلى رأسها توفير السيارات المدعمة والمعفية من الجمارك.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن رابط الاستعلام للتسهيل على المواطنين، حيث أشارت إلى أنها أجرت الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك عن طريق الفحص الوظائفي للوقوف على حالة مقدم الطلب لمعرفة إن كان يستحق استخراج البطاقة من عدمه وإن كان الجواب أنه مستحق يحدد له موعد الإستلام.

ويتم الإعلان عن النتائج إلكترونيًا لمستحقي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد الانتهاء من إجراءات الفحص التي تجرى من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

ويمكنك الوصول إلى رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الرابط الرسمي التابع للوزارة، فقط عليك الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

جاء ذلك في إطار المرحلة الثالثة من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن المنظومة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وتستطيع الاستفادة من التسهيلات المقدمة لك في مجالات إتاحة المسكن، والرعاية الصحية، وتسهيلات وسائل المواصلات للتنقل بأريحية، الحق في ممارسة الرياضة، الالتحاق بالتعليم الدامج.

خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

تبدأ خطوات الاستعلام عن موعد الكشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالدخول إلى البوابة الإلكترونية، ومن ثم عليك اتباع الآتي:

أولًا: سجل بياناتك الشخصية بدقة بالغة.

ثانيًا: عليك ملىء إستمارة البيانات الأساسية.

ثالثًا: اضغط على أيقونة التسجيل، ليظهر لك رقم الطلب الخاص بك احتفظ به لتعود وتستعلم عن نتيجة طلبك.

رابعًا: في حالة قبول طلبك قم بحجز موعد عن طريق أيقونة الحجز عبر البوابة.

خامسًا: عليك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره، حيث يجب حمل وتقديم جميع الأوراق الخاصة بك ليتم تقييمك الوظيفي.