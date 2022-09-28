الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط متهم بحوزته كمية من الهيروين والحشيش وسلاح ناري بالقناطر

متهم
متهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سبق اتهامه في 3 قضايا، لممارسته نشاطًا إجراميًا بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري، وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاحين الناري والأبيض، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاحين ناري وأبيض.

على الفور وعقب استئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "م م م"، 35 سنة، عاطل، وشهرته "الحرامي"، مقيم دائرة المركز، وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والسلاحين الأبيض والناري للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمــن القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية

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