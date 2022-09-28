الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

استشهاد 3 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلى ينفذ عملية عسكرية فى الضفة الغربية

جريدة الدستور
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن قواته نفذت نشاطًا عسكريًا في مدينة جنين، بالتعاون مع قوات جهاز الأمن العام «الشاباك» وحرس الحدود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت 3 فلسطينيين من الضفة الغربية، كما نفذت نشاطًا عسكريًا في جنين ضد خلية نفذت عمليات إطلاق نار مؤخرًا، بينهم عبد حازم شقيق منفذ عملية ديزنجوف".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه وقع تبادل لإطلاق النار مع الخلية الفلسطينية، التي تحصنت داخل منزل، مؤكدًا أنه تمت تصفيتهم جميعًا.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

الجيش الإسرائيلي جنين الضفة الغربية اطلاق النار الصحة الشاباك

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