حريق محدود فى وحدة سكنية ببورسعيد

سيطر رجال الحماية المدنية في محافظة بورسعيد، صباح الأربعاء، على حريق محدود داخل وحدة سكنية بمنطقة بنك الإسكان نطاق حي الضواحي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة بنك الإسكان نطاق حي الضواحي، فتوجه فريق الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وإنقاذ سيدة مُسنة داخل الوحدة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.