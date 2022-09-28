الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بمحاولة قتل سائق بسبب خلاف على شقة بالعمرانية 4 أيام

حبس متهم
حبس متهم
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل سائق وإصابته بسلاح أبيض في العمرانية، بسبب الخلاف على بيع شقة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نقل سائق إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في العمرانية.

وبإجراء التحريات تبين أن عاملا اعتدى على المجني عليه، بسبب خلاف على بيع شقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بما سبق.

المباحث الجنائية التحقيقات الشروع في قتل المستشفى

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