حبس المتهم بمحاولة قتل سائق بسبب خلاف على شقة بالعمرانية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل سائق وإصابته بسلاح أبيض في العمرانية، بسبب الخلاف على بيع شقة.



وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد نقل سائق إلى المستشفى مصابا نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في العمرانية.



وبإجراء التحريات تبين أن عاملا اعتدى على المجني عليه، بسبب خلاف على بيع شقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بما سبق.