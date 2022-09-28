الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك.. توقيف أشخاص من جنسيات مختلفة ينتمون لطائفة يهودية متطرفة

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
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أوقفت السلطات المكسيكية عددا من أتباع طائفة ليف طاهور اليهودية المتطرفة بمداهمة لإعادة طفل عمره 3 سنوات إلى والده الذي فر من الطائفة، وفق الخارجية الإسرائيلية.

 

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن المداهمة جرت الجمعة بعد أن جمعت الشرطة المكسيكية أدلة تدين أشخاصا عدة ينتمون إلى الطائفة للاشتباه بارتكابهم جرائم تهريب مخدرات واغتصاب وغيرها.

 

وتأسست طائفة "ليف طاهور" في الثمانينيات ويمارس أتباعها طقوسا متطرفة حيث ترتدي النساء ملابس سوداء تغطيهن بالكامل من رأسهن حتى أخمص أقدامهن.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المداهمة جرت في بلدة تاباتشولا بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية للمكسيك مع غواتيمالا.

 

ومن الأشخاص الـ26 من أتباع الطائفة الذين ألقي القبض عليهم في أحد المجمّعات، هناك مواطنون من إسرائيل وكندا والولايات المتحدة وغواتيمالا، بينهم اثنان يشتبه بارتكابهما جرائم جنسية والاتجار بالبشر وقد يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وفقا لبيان الوزارة.

 

وأضاف البيان أن خمسة ممن أوقفوا سيتم على الأرجح طردهم من المكسيك، في حين تم وضع بقية المجموعة في منشأة تديرها سلطات الرعاية الاجتماعية.

 

وأشار البيان إلى أن شخصين مطلوبين للشرطة لم يكونا موجودين خلال المداهمة ويعتقد أنهما غادرا المجمع قبل أيام.

 

وقالت الوزارة إن فريقا إسرائيليا خاصا رافق الشرطة، بينما كان القنصل الإسرائيلي في مكان قريب من أجل ضمان معاملة أبناء الطائفة معاملة حسنة وعدم فصل الأطفال عن أمهاتهم.

 

وأضافت أنه خلال العملية تم تسليم طفل يبلغ ثلاث سنوات إلى والده الذي فر من الطائفة قبل سنوات، ووصل كلاهما إلى إسرائيل الإثنين.

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