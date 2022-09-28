الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 28-9-2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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 يبحث المسلمون فى مصر بشكل يومي عن دعاء الفجر من السنة النبوية، وكذلك توقيت صلاة الفجر فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022، وهو ما تستعرضه لكم «الدستور» فى التقرير التالي.

 

موعد صلاة الفجر اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى محافظات مصر

فى القاهرة وقت صلاة الفجر 

4:19 ص

فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر

 4:23 ص

وقت صلاة الفجر فى الإسماعلية

 4:15 ص

وقت صلاة الفجر فى شرم الشيخ

 4:08 ص

وقت صلاة الفجر فى أسوان 

 4:16  ص

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دعاء الفجر اليوم الأربعاء 28-9-2022

  • يا رب مع فجر هذا اليوم أخرجنا من كل ضيق وتعسير وأرزقنا كل خير وتيسير.

 

  • في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

 

  • يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

 

  • يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

 

  • للهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

 

  • يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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