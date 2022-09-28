يبحث المسلمون فى مصر بشكل يومي عن دعاء الفجر من السنة النبوية، وكذلك توقيت صلاة الفجر فى محافظات مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022، وهو ما تستعرضه لكم «الدستور» فى التقرير التالي.

موعد صلاة الفجر اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى محافظات مصر

فى القاهرة وقت صلاة الفجر

4:19 ص

فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر

4:23 ص

وقت صلاة الفجر فى الإسماعلية

4:15 ص

وقت صلاة الفجر فى شرم الشيخ

4:08 ص

وقت صلاة الفجر فى أسوان

4:16 ص

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 28-9-2022

يا رب مع فجر هذا اليوم أخرجنا من كل ضيق وتعسير وأرزقنا كل خير وتيسير.

في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

للهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.