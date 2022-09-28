يبحث المسلمون فى مصر بشكل يومي عن مواقيت الصلاة فى محافظات مصر ليتمكنوا من اداء الصلوات فى مواعيدها، ونستعرض لكم فى «الدستور» مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022، وتشمل مواعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 7:03

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:16

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:41 م

موعد صلاة العصر 3:07 م

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 2:59 م

وقت صلاة المغرب 5:35 م

وقت صلاة العشاء 6:49 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 05: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:54 م