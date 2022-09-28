مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى محافظات مصر
يبحث المسلمون فى مصر بشكل يومي عن مواقيت الصلاة فى محافظات مصر ليتمكنوا من اداء الصلوات فى مواعيدها، ونستعرض لكم فى «الدستور» مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022، وتشمل مواعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى محافظات مصر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 11: 3
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 7:03
مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 3:16
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 م
موعد صلاة العصر 3:07 م
موعد صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:08 ص
وقت صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 2:59 م
وقت صلاة المغرب 5:35 م
وقت صلاة العشاء 6:49 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 05: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م