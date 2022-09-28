الأربعاء 28 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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 يبحث المسلمون فى مصر بشكل يومي عن مواقيت الصلاة فى محافظات مصر ليتمكنوا من اداء الصلوات فى مواعيدها، ونستعرض لكم فى «الدستور» مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 28-9-2022، وتشمل مواعيد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28-9-2022 فى محافظات مصر

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19  ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء  7:03

مواعيد الصلاة اليوم فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

موعد صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:16

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:06 م. 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:41 م

موعد  صلاة العصر 3:07 م 

موعد صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:59  م.         

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

وقت صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة  العصر 2:59 م

وقت صلاة المغرب 5:35 م

وقت صلاة العشاء 6:49 م.     

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مواقيت الصلاة فى أسوان 

وقت صلاة الفجر 4:16  ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 05: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:54 م

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